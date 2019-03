Die Aktien des US-Fahrdienstvermittlers schießen am ersten Handelstag in die Höhe und legen um mehr als 20 Prozent zu.

Der Aktien von Lyft sind bei ihrem Börsendebüt in die Höhe geschnellt. Die Papiere des US-Fahrdienstvermittlers stiegen bei ihrer Marktpremiere am Freitag in New York um mehr als 20 Prozent auf 87,24 US-Dollar. Deutsche Anleger können die Lyft-Aktie nach dem IPO an der Nasdaq auch an der Frankfurter Börse handeln. "Eine taggleiche Einbeziehung macht dies möglich", erklärte die Deutsche Börse.

Am Donnerstag hatte Lyft mitgeteilt, dass die Aktien zum Preis von 72 Dollar ausgegeben werden. Damit gelang es dem Uber-Rivalen, seine Papiere am oberen Ende der am Vortag bereits deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...