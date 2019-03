Die Entwicklungen in Großbritannien sorgen am Freitag für wenig Bewegung beim Euro. Anders sieht es bei der Lira aus.

Der Eurokurs hat sich am Freitag wenig bewegt. Am Nachmittag stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,1226 US-Dollar und kostete damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1235 (Donnerstag: 1,1218) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8901 (0,8914) Euro.

Das Ringen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hatte am Nachmittag einen weiteren Höhepunkt erreicht: Das britische Parlament lehnte den von der Regierung ausgehandelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...