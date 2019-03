In Venezuela nimmt die Konfrontation in der zweiten Reihe zu: Russland steht hinter Staatschef Maduro, die USA stützen dessen Widersacher Guaidó.

Die US-Regierung kritisiert die Militärkooperation des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro mit Russland zunehmend vehement und droht Moskau mit Sanktionen. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, verurteilte am Freitag die militärische Unterstützung Russlands für Maduro und warnte auch andere Staaten davor, militärische Kräfte oder Ausrüstung in das südamerikanische Land zu schicken. "Wir werden solche Akte der Provokation als direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit in der Region auffassen", mahnte Bolton.

Der US-Sonderbeauftragte für Venezuela, Elliott Abrams, sagte, die USA hätten eine ganze Reihe von Optionen, um gegen Russlands Engagement in Venezuela vorzugehen. Dazu gehörten auch mögliche Sanktionen. Russland gab sich unbeeindruckt.

Im innenpolitischen Machtkampf in Caracas unterstützt Russland Maduro. Dagegen steht Washington, wie Dutzende andere Staaten, auf der Seite des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó.

Am vergangenen Wochenende waren zwei russische Maschinen mit 99 Soldaten in Venezuela gelandet - was die Amerikaner als Provokation betrachten. Es gibt auch auf anderen Ebenen eine militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Caracas. Venezuela gilt als größter Abnehmer russischer Waffen in Lateinamerika.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die US-Regierung Russlands Beistand für Maduro und ...

