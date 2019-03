Trump spricht weiter von einer nationalen Notlage an der südlichen Grenze zu Mexiko. Er wolle die Grenze schließen - zur Not auch mehrere Wochen.

US-Präsident Donald Trump hat eine Schließung der Grenze zu Mexiko oder weiter Teile von dieser in der kommenden Woche angedroht. Wenn Mexiko illegale Einwanderung nicht "sofort" stoppe, könne das Auswirkungen auf den gesamten Handel haben, warnte er am Freitag in Florida. "Wir werden sie für eine lange Zeit schließen. Ich mache keinen Spaß." Neu sind die entsprechenden Drohungen Trumps nicht, nun nannte er aber erstmals einen Zeitplan: Bei Twitter ...

