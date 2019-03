Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: Wirecard am 29.3. -8,74%, Volumen 121% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 29.3. -4,73%, Volumen 131% normaler Tage , EOAN: E.ON am 29.3. -0,20%, Volumen 77% normaler Tage , DAI: Daimler am 29.3. 2,27%, Volumen 114% normaler Tage , BAYN: Bayer am 29.3. 2,33%, Volumen 168% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 29.3. 3,77%, Volumen 120% normaler Tage , DAX: +0,86% Aktie Symbol SK Perf. ThyssenKrupp TKA_DE 12.245 3.77% Bayer BAYN 57.600 2.33% Daimler DAI 52.250 2.27% E.ON ...

