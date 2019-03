Greta Thunberg bringt politische Fragen zurück auf die Tagesordnung. Das ist gut so. Denn sie entblößt mit ihrem konkreten Engagement auch den jakobinischen Hashtag-Moralismus einer schwundtoleranten Netzgemeinde.

Der Medienphilosoph Vilem Flusser (1920 -1991) mochte es gern manichäisch. Er hat in seinem späten Denken scharf zwischen Diskursen und Dialogen unterschieden und mit Blick auf das entstehende Computer-Zeitalter die Utopie einer "telematischen Gesellschaft" entworfen. Es ist eine Gesellschaft, die sich dank der Technik das Entfernte selbst näherbringt, die im netzwerkartigen Gespräch einander über alle Entfernung zu berühren weiß. Flusser stand dabei noch klar unter dem Eindruck der Einbahnstraßenmedien, der Zeitungen, des Radios und des Fernsehens, denen er einen autoritativen Charakter zuschrieb: Die (alten) Medien als Produzenten unidirektional eingespeister Stereotypen, die zunehmend informationsarme, "amphitheatralische Diskurse" steuern. Demgegenüber entwarf er im Anschluss an Martin Bubers Dialogphilosophie eine netzdialogische Welt schöpferischer Individuen, die sich reziprok und austauschorientiert in ein kreatives, herrschaftsfreies, zukunftsoffenes Gespräch verwickeln - eben in einen Diaolog, den sich Flusser als kybernetische Metastruktur der Gesellschaft vorstellte, als eine Art unsichtbare Hand eines Kollektivs, das dezentral miteinander vernetzt ist und im "globalen Dorf" von Marshall McLuhan Informationen, Meinungen und Bedeutungen erzeugt und verarbeitet.

Es war eine herrliche Utopie: Die Zukunft der neuen Medien erschien den Menschen einmal nicht als Drohung und Gefahr - die neue Technik einmal nicht als Käfig und Krücke, sondern Freiheitsraum und Brücke. Nur leider lag Vilem Flusser ziemlich daneben. Denn um die Dialogfähigkeit der Netzgemeinde ist es zunehmend schlecht bestellt. Vielleicht stellt man sich ihre Mitglieder am besten zweifach vor: Einerseits als sippen- und hordenhaft einander verpflichtete, dem Boden einer allgemeinmenschlich geteilten Realität enthobene Blasenbewohner, die heftig affirmativ auf ihre Blasenmitbewohner referieren, um sich selbst in der Gruppe als Teil einer homogenen, selbstkongratulatorischen Diskursblasengemeinschaft zu erfahren, der es ausdrücklich nicht um Dialogizität geht. Und andererseits als Blasenkosmos, in dem sich manche Diskursblasengemeinschaften Hashtag-situativ verbünden, um im Namen der herrschenden Blasen das mehrheitlich Geteilte meinungspolizeilich durchzusetzen und im Wege netzuniversaler Scharfrichterurteile zur Diskursnorm - zum Dogma zu erheben.

Eine Folge und ein Phänomen dieser paradoxen Entwicklung hin zu autoritativen Netzdiskursen: Die Skandalisierung hat den Skandal ersetzt und das Tabuwächtertum den Tabubruch. Der Skandal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...