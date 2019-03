Bis zu zwei Sabbatjahre sollen Arbeitnehmer im Berufsleben einnehmen können, fordert Kipping. In einer beschleunigten Arbeitswelt sei das nötig.

Jeder Arbeitnehmer soll nach dem Willen von Linken-Chefin Katja Kipping bis zu zwei Jahre im Berufsleben bezahlte Auszeiten nehmen können. Solche gesetzlich garantierten und steuerfinanzierten Sabbaticals seien in der sich beschleunigenden Arbeitswelt dringend nötig, um aufzutanken und stressbedingten Krankheiten vorzubeugen, heißt es in einem der "Rheinischen Post" (Samstag) vorliegenden Papier von Kipping für die nächste Bundesvorstandssitzung der Linken am 6. April.

Viele Beschäftigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...