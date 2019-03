Die neue Börsenwoche wird vom Brexit und vom Fortschritt im Handelskonflikt geprägt sein. Experten rechnen mit durchwachsenen Konjunktursignalen.

Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Das Chaos um den noch immer nicht geklärten Austritt der Briten aus der EU wird Investoren weiterhin verunsichern. Auf der anderen Seite könnte die neue Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China für Stabilität an den Kapitalmärkten sorgen. Eine Flut an Konjunkturdaten für die USA und Europa steht zudem an, von denen nach Erwartung von Analysten unterschiedlichste Signale ausgehen dürften.

Angesichts der Gemengelage, erkennen die Aktienexperten nach dem gesehenen Kursanstieg an den Aktienmärkten im ersten Quartal kurzfristig zunächst wenig weiteres Aufwärtspotenzial. Das Thema Brexit dämpfe weiter die Stimmung der Anleger, resümiert Claudia Windt, Analystin der Landesbank Hessen-Thüringen, nachdem das britische Parlament am Freitag zum dritten Mal gegen den Austrittsvertrag von Regierungschefin Theresa May gestimmt hatte.

In der kommenden Woche will das Parlament nun erneut über die verschiedenen Brexit-Optionen abstimmen. Großbritannien muss nun bis zum 12. April entscheiden, ob es ohne Vertrag aus der EU ausscheiden, den Brexit längerfristig verschieben oder ihn abblasen will. Sollte es weiterhin zu keiner Einigung kommen, drohten Neuwahlen, wie Edgar Walk, Chefvolkswirt beim Bankhaus Metzler, meint.

Ein No-Deal-Brexit sorgt die Investoren besonders, da Experten dann mit einer Rezession in Europa rechnen. "Ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wäre der wahrscheinlichste Auslöser für eine Rezession in der Europäischen Union", ...

