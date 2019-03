GH hat uns nach den schwachen Vorjahren jetzt mit besonders guten Zahlen überrascht. Der ehemalige Zeitungskonzern hat seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten um 4,7% auf rund 2 Mrd $ gesteigert. Unterm Strich ist ein Gewinnsprung von 152,8% auf 39,54 $ pro Aktie gelungen. Allerdings ist der Gewinnsprung in erster Linie auf Sondereffekte zurückzuführen. Rechnet man diese heraus, so übertraf der operative Gewinn von rund 1,8 Mrd $ nur leicht seinen Vorjahreswert. In dem schwierigen Marktumfeld ist ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...