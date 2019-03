Die Einzelhandelsumsätze pro Kopf verschieben sich in Europa seit Jahren, auch aufgrund der Dynamik im eCommerce. Nach wie vor wird allerdings ein Großteil der Retail-Umsätze im stationären Handel erwirtschaftet, in Österreich aktuell mehr als 90 %. Der Online-Anteil liegt zurzeit bei 6,7 % und könnte sich in den nächsten fünf Jahren auf rund 8 % erhöhen. In CEE entfallen auf den Online- Handel 5,4%, so das Ergebnis des aktuellen "Outlook for Retail Property" von dem Immobilien-Unternehmen CBRE, dem national wie international führenden Immobilienspezialisten. Die aktuellen Entwicklungen auf den Retailmärkten in Österreich sowie in den CEE Ländern wurden von Immofinanz , CBRE und Handelsverband kürzlich gemeinsam präsentiert. Österreich liegt in Bezug auf Verkaufsfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...