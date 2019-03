Die Niedrigzinspolitik der EZB drängt zahlreiche Kleinanleger dazu, in Aktien und Startups zu investieren. Tages- und Festgeldkonten werfen nur geringe Zinserträge ab.

Im vergangenen Jahr besaßen nach Angaben des Deutsche Aktieninstituts (DAI) rund 10,3 Millionen Bürger, die älter waren als 14 Jahre, Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds. Im Vorjahr waren es noch 250.000 weniger Kleinanleger. Ein Grund dürften die von der Europäischen Zentralbank verordneten anhaltenden Niedrigzinsen sein.

Allerdings bieten sich mittlerweile für Kleinanleger weitaus lukrativere Anlagen an, die sich von den gängigen Anlagemöglichkeiten unterscheiden. In den vergangenen Jahren sind in Deutschland eine Reihe von Crowdfunding-Plattformen für Startups entstanden, die Kleinanlegern Investitionsmöglichkeiten in Startups anbieten. Diese versprechen höhere Renditen als

