Erfolgreiche Unternehmen pflegen Qualität und Kundennähe - und opfern auch in Wachstumszeiten ihre Exzellenz nicht der Effizienz.

Das Restaurant wurde von einem Ehepaar geführt, beide in den späten Fünfzigern, zwölf Tische. Mein Lieblingsplatz an der italienischen Küste. Er kochte, sie kümmerte sich um die Gäste. Das Essen war großartig, entweder frisch aus dem Meer oder vom Markt. Die Speisekarte war eine kleine Schiefertafel, auf der ständig gewischt und ergänzt wurde. Es war ratsam, mindestens zwei Wochen im Voraus zu reservieren, so erfolgreich war das Konzept. Doch dann übernahmen die Kinder, der Sohn hatte nach der Hotelfachschule einen MBA gemacht. Und die Dinge begannen sich zu ändern.

Zunächst merkte man es kaum. Der Haupt-Essensraum wurde entrümpelt, heller, um einen Anbau erweitert. Die Speisekarte wurde gedruckt, eine Beschallungsanlage installiert. Dann wurde zwischen den beiden Tischreihen an den Wänden eine dritte Tischreihe eingeschoben, besser: reingequetscht. Dadurch stieg - zusätzlich zu der Musikbeschallung ...

