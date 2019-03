Der Brexit markiert den Anfang vom Ende der EU - so die Befürchtung. Nun zeigt sich: Das absurde Chaos in Großbritannien hat die Europäer zusammengeschweißt. Aber entsteht daraus auch ein echter Aufbruch?

Die britischen Diplomaten in Berlin hätten in den vergangenen Monaten nur Peter Altmaier beobachten müssen, um die Warnsignale zu registrieren und sie nach London zu übermitteln. Der Bundeswirtschaftsminister ist ein guter Gradmesser dafür, ob die deutsche Politik eine Sache nur als ernst oder bereits als hoffnungslos einstuft. Wenn Altmaier sich trotz seiner chronisch fröhlichen Zuversicht in Galgenhumor flüchtet, ist es meistens zu spät.

Ganz so, als könnte er es immer noch nicht glauben, erzählte der CDU-Mann zuletzt mehrfach, wie der frühere britische Außenminister Boris Johnson einmal bei ihm aufkreuzte. "Peter", habe der Gast gesagt, "lass uns aus dem ganzen Brexit-Chaos doch eine Win-win-Situation machen." Da habe er dem lieben Boris geantwortet: "Stell dir ein Ehepaar vor, das seit 30 Jahren verheiratet ist, zwei Kinder hat, ein Haus, ein Auto, ein Boot - und sich scheiden lässt. Das ist bestenfalls eine Win-win-Situation für die Anwälte."

Das Gespräch zwischen Altmaier und Johnson ist bereits eine Weile her. Aber an der Situation hat sich nichts geändert: In Großbritannien sitzt die Überzeugung noch immer tief, dass der Brexit eine ziemlich gute Idee ist - auch wenn das ursprüngliche Austrittsdatum, der 29. März, inzwischen obsolet ist. Aus kontinentaleuropäischer Perspektive dagegen mutet die entschlossene Unentschlossenheit der Briten skurril an. Bestenfalls. Schließlich ist eine der ältesten Demokratien der Welt seit Monaten durch blankes politisches Chaos gelähmt.

Und ein Ende der Malaise ist auch nach den jüngsten Turbulenzen nicht in Sicht. Im Gegenteil. Das Land, das als British Empire einst die halbe Welt dominierte, könnte nach dem EU-Austritt in seine Einzelteile zerfallen, Schottland und sogar Nordirland verlieren. Immer deutlicher zeigen sich zudem die ökonomischen Blessuren des sich abzeichnenden Single-Daseins (siehe Grafiken). Kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgendein Konzern die Schließung eines Werks ankündigt.Selbst das zentrale Versprechen der Brexit-Befürworter ("Take back control") entpuppte sich als Lüge: Bislang konnten die Briten noch nicht einmal mit einem halben Dutzend Länder Handelsverträge abschließen. Zu den Staaten, die sich erbarmten, gehören Liechtenstein und die Färöer-Inseln. Auch die Verhandlungen mit der EU über die Bedingungen des Austritts zeigten, wie gering die Verhandlungsmacht eines einzelnen Staates ist.

Aus der Brexit-Farce ist eine britische Tragödie geworden. Der Historiker Ian Kershaw spricht vom "größten Akt nationaler Selbstbeschädigung in der Nachkriegsgeschichte". Und im Gegensatz zu vielen Briten sehen die meisten Europäer das ähnlich. Die gut zweieinhalb Jahre, die seit dem Referendum vergangen sind, haben nicht, wie anfangs befürchtet, Zentrifugalkräfte freigesetzt, die das Ende der EU herbeiführen. Stattdessen hat der Womöglich-Austritt die Staatengemeinschaft zusammengeschweißt.

Der immer chaotischere Prozess führte den Kontinentaleuropäern eben nicht nur vor Augen, wie tief greifend die Verflechtung innerhalb der EU ist - und dass es nahezu unmöglich ist, sich aus dem Verbund zu lösen. Es wurde auch klar, was man aneinander hat. Ein Binnenmarkt, der nicht nur der Bürokratie, sondern auch dem Wohlstand dient. Gipfel, die lange dauern, an deren Ende aber meistens ein akzeptabler Kompromiss steht. Ein heterogenes Gebilde, das nicht immer mit einer Stimme spricht, aber als Einheit gegenüber den USA und China Verhandlungsmacht besitzt.Vor dem dunklen Hintergrund des Brexit-Chaos scheinen die Vorteile der EU noch heller. So hell, dass selbst traditionelle EU-Feinde wie Marine Le Pen oder Viktor Orbán nicht mehr den Ausstieg ihrer Länder aus der EU propagieren. Und bei der Bevölkerung ist die Union so beliebt wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Laut einer Umfrage des sogenannten Eurobarometers im Herbst 2018 befanden 62 Prozent der Befragten, die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU sei eine gute Sache. In Deutschland waren es 81 Prozent.

Auf die verbleibenden 27 Staaten wirkt der Brexit wie eine heilsame Fahnenflucht. Wie aber haben die Kontinentaleuropäer durch den Verlust Großbritanniens zusammengefunden? Münzen sie ihn tatsächlich in einen Gewinn für die EU um? Und setzt das Ereignis sogar so viel Energie frei, dass die Europäer überfällige Reformen angehen?

Berlin: Liebe Briten, don't do it!

Wer Klaus Deutsch in seinem Büro beim Bundesverband der Deutschen Industrie besucht, merkt sofort, dass dieser freundliche Herr große Sympathien für Großbritannien hegt. Sein Humor hat britische Dimensionen. Und fast alle Schranktüren sind mit Covern des Magazins "Economist" zugeklebt. Und doch kann auch Deutsch, der so etwas wie der Brexit-Beauftragte der deutschen Wirtschaft ist, seine Enttäuschung nicht verhehlen über das, was er für eine schier endlose Reihe von Fehleinschätzungen und -entscheidungen der britischen Politik hält.

Bereits in den Jahren 2012 und 2013, als der damalige Premierminister David Cameron die Idee eines Referendums ventilierte, hätten in Berlin "alle Ampeln auf Rot" gestanden. Jeder Gesprächspartner habe seinen britischen Kollegen damals deutlich gemacht: schlechte Idee. Und versucht, das Positive der europäischen Nachbar-, Partner- und Freundschaft herauszustreichen. Die Briten sollten doch stolz darauf sein, was man in der EU alles gemeinsam erreicht habe, von der Freizügigkeit bis zum Freihandel. Was man halt so sagt.

Am Ende der meisten Gespräche, das ist Deutsch wichtig, habe eine klare Botschaft gestanden: Die Bereitschaft für immer neue britische Sonderwünsche sei arg überschaubar. "Bei aller Grundsympathie, die es für eine britische EU-Mitgliedschaft stets gab und noch immer gibt, war das Unverständnis über den eingeschlagenen Weg schon damals groß", bilanziert Deutsch.

Und weil die Briten den Weg, den die Deutschen für einen Irrweg hielten, trotz aller Warnungen weiter beschritten, sank mit jedem Tag die Bereitschaft für Konzessionen - zumal, als das Referendum auch noch das befürchtete Ergebnis brachte.Was sich im Sommer 2016 in Berlin zusammenbraute, war allerdings schlimmer, als es die größten Pessimisten in London befürchtet hatten: In Deutschland, das sich der europäischen Integration historisch verpflichtet fühlt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...