Holz ist spröde und brennbar. Jetzt eliminieren Wissenschaftler seine Schwächen - und verleihen dem Material Eigenschaften, die kein Baum der Welt hervorbringen kann.

Musiker schwören auf den einzigartigen Klang von Geigen aus Ebenholz. Und manch ein Politiker auf die Ästhetik von Mahagoni. Ausgerechnet der US-Minister für Wohnungsbau, Ben Carson, etwa ließ für seinen Arbeitsplatz eine 31.000 Dollar teure Esstischgruppe aus dem edlen Holz anschaffen.

Doch Tropenhölzer unterliegen strengen Handelsbeschränkungen, um den Raubbau einzudämmen. Forscher und Unternehmer versprechen nun eine Alternative: Sie arbeiten an einer Aufwertung europäischer Hölzer - und wollen ihnen sogar Fähigkeiten verleihen, die kein Baum der Welt erbringen kann. Es entstehen Hölzer, die stärker sind als Beton oder leichter als Aluminium, die elektrischen Strom leiten oder Licht durchlassen. Wie ist das möglich?

Stärker als Beton

Knapp 31 Prozent der weltweiten Landfläche sind mit Wald bedeckt. Am besten stellt man sich die vielen Bäume als hohle Stäbe vor, um die ein Riese eine Form herum gebaut, Klebstoff hineingefüllt, die Form dann wieder entfernt hat: So fügt sich Lignin zwischen die Millionen Fasern von Zellulose und macht aus dem Holz eine äußerst stabile Einheit.

Das Start-up Swiss Wood Solutions entfernt nun in einem Chemiebad das Lignin aus Fichte oder Bergahorn und presst das aufgeweichte Holz bei 100 Grad Celsius wieder zusammen. Durch die Verdichtung nimmt es fast dieselben Klangeigenschaften an, über die sonst nur Tropenhölzer verfügen: Rohstoff für Geigen, der keinen Importbeschränkungen unterliegt, günstig in der Herstellung ist - und Musiker zu begeistern weiß.

Der Franzose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...