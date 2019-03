Industrie 4.0 steht für die vernetzte und intelligente Fabrik der Zukunft. Doch viele Mittelständler tun sich schwer damit - weil sie Angst haben.

Es wundert nicht, dass sich einige Besucher an "Star Wars" erinnert fühlen, wenn sie die Halle des Sensortechnikherstellers Sick in Freiburg betreten. Roboterarme rotieren und montieren in abgeschirmten Glaskästen Gehäuse für Lichtschranken. Transportroboter, die an den Droiden R2D2 aus dem Leinwand-Epos erinnern, flitzen auf vorgezeichneten Linien hin und her. Und noch etwas wirkt futuristisch: Nur vereinzelt stehen zwischen den Glaskästen Mitarbeiter im weißen Kittel, die aufmerksam die Kontrollpanels beobachten - und nur eingreifen, wenn eine Maschine doch mal einen Fehler macht. Wo andere Produktionsstätten krachen und dröhnen, liegt in der Halle des Sensorherstellers eine ungewöhnliche Stille - das ist der neue Sound der Fabrik.

So wie die Fertigung von Sick sollten schon viele Anlagen im Land aussehen. Seit Jahren prognostizieren Experten den Siegeszug von Industrie 4.0. Unter dem Schlagwort fassen Experten alles zusammen, was die smarte Fabrik der Zukunft ausmacht. Tatsächlich tut sich vor allem der Mittelstand schwer mit der Umsetzung. Gründe gibt es mehrere: Die für voll vernetzte Fabriken notwendige Infrastruktur ist unzureichend, Fachkräfte fehlen und Politiker verzagen. Verspielt Deutschland seine Zukunft?

Für "made in Germany" ist Industrie 4.0 eine Schicksalsfrage. Dabei aber, so scheint es, gerät ausgerechnet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft in die Defensive. Nur neun Prozent der Unternehmen haben laut Studie der Beratung Staufen eine smarte Fabrik im Einsatz. 43 Prozent setzen auf Einzelprojekte. Jedes zweite Unternehmen plant gerade erst - oder will nichts Derartiges umsetzen. Insbesondere kleinere Firmen zögern bei der Umsetzung neuer Produktionsstandards. Die fehlende Euphorie für die technische Revolution könnte gar den gesamten deutschen Standort in Mitleidenschaft ziehen: Es reiche nicht, dass einzelne Unternehmen vorangehen, sagt Stefan Bley von der Beratung Ernst & Young (EY). Die Politik müsse die Masse der Mittelständler motivieren, um Innovationen in der gesamten Industrie voranzutreiben. "Das aber dauert noch mindestens drei, wenn nicht sogar fünf Jahre", sagt Industrieexperte Bley.

Es geht um einen Jahrhundertsprung in der Automatisierung der Produktion. Industrie 4.0, das bedeutet vernetzte Fabriken, die sich selbst optimieren, vollautomatisch laufen und individuelle Produkte in rasanter Geschwindigkeit produzieren. Mittelständler könnten neue Services einführen und zugleich Millionen sparen. Bernhard Müller, Mitglied der Geschäftsführung bei Sick, sitzt im Hauptquartier in Waldkirch, nördlich von Freiburg. In den Gängen hat das Unternehmen Produkte ausgestellt. Firmengründer Erwin Sick entwickelte einst die erste Lichtschranke, die Arbeiter vor Gefahrenzonen in der Produktion schützen ...

