Spanien hat mit gänzlich verlassenen und zum Verkauf stehenden Dörfern zu kämpfen. In Madrid versammeln sich deshalb zehntausende Demonstranten.

Mit einem Protestmarsch in Madrid haben Zehntausende Spanier am Sonntag auf das Problem der massiven Entvölkerung vieler Landesteile aufmerksam gemacht. An der Großkundgebung im Zentrum der Hauptstadt beteiligten sich Dutzende Verbände und Plattformen aus 23 Provinzen. Die Organisatoren sprachen am Nachmittag von 100.000, die Behörden von 50.000 Demonstranten. Auf Transparenten war zu lesen: "Gleichheit für Dörfer und Städte!" und "Spanien braucht das ländliche Leben."

