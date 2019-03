Mit der Aufnahme in den wichtigsten Anleiheindex öffnet sich China weiter ausländischen Investoren. Es winken Kapitalzuflüsse in Milliardenhöhe.

Für Hayden Briscoe, Asienexperte bei UBS Asset Management, ist der 1. April 2019 ein historisches Datum. Der Tag markiere "die größte Veränderung der weltweiten Kapitalmärkte seit langer Zeit".

Briscoe spricht von der am Montag begonnenen schrittweisen Aufnahme chinesischer Renminbi-Anleihen in den "Bloomberg Barclays Global Aggregate", einen der weltweiten wichtigsten Anleiheindizes. Was klingt wie eine Formalie, hat das Potenzial, Dollar-Ströme in dreistelliger Milliardenhöhe zu lenken und die Kräfteverhältnisse an den globalen Anleihemärkten zu verschieben.

Ohne Beteiligung ausländischer Investoren ist auf dem chinesischen Festland ein Anleihemarkt mit einem Volumen von rund zwölf Billionen Dollar entstanden. Der habe bislang an den Anleihemärkten jedoch kaum eine Rolle gespielt, sagt Pierpaolo Rinaldo, Portfoliomanager eines auf chinesische Anleihen spezialisierten Fonds bei Eurizon Asset Management. "Der Hauptgrund ist, dass die Regierung bis vor Kurzem keine ausländischen Investitionen erlaubt hat."

Im Vergleich zu den USA ist der chinesische Bondmarkt noch klein: Dort standen im Jahr 2018 dem Branchenverband Sifma zufolge Anleihen im Volumen von 43 Billionen Dollar aus. Doch das will die chinesische Regierung ändern. Seit 2015 öffnet sich das Land ausländischen Investoren. Sie hatten seither bereits die Möglichkeit, über Hongkong Anleihen vom chinesischen Festland zu handeln.

Die Aufnahme in den Global-Aggregate-Index ist der nächste große Schritt: Billionen Dollar an Anlegergeldern stecken in Indexfonds, die dieses Marktbarometer nachbilden. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie künftig auch die chinesischen Anleihen entsprechend ihrem Anteil im Index in Landeswährung halten müssen.

Knapp sechs Prozent aller im Global Aggregate notierten Anleihen - ausgegeben von National- und Regionalstaaten, aber auch Unternehmen - lauten künftig auf Renminbi. Damit wird die chinesische Währung die viertgrößte Währung im Index, nach Dollar, Yen und Euro.

Gleichzeitig könnte China sogar auf Platz drei in der Rangliste der im Index vertretenen Länder vorrücken. Bislang kommen gut 39 Prozent der Zinspapiere aus den USA, 17 Prozent aus Japan und knapp sechs Prozent aus Frankreich. Im Schwellenland-Index von Bloomberg wird China zudem ein Gewicht von rund zehn Prozent haben.

