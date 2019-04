Der Zweite Weltkrieg ist lange vorbei. Jedoch noch immer schlummern viele Bomben, sogenannte Blindgänger, in der Erde vieler Städte. Für Kampfmittelräumer gibt es deshalb - auch wegen der Baukonjunktur - viel zu tun.

Auch fast 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs haben Kampfmittelräumer in Deutschland alle Hände voll zu tun. So machten Experten allein in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr 2811 Bomben unschädlich - das waren fast 45 Prozent mehr als im Jahr davor mit 1946 Bomben. Grund für diesen Anstieg sei unter anderem die anhaltend gute Baukonjunktur, teilte kürzlich das nordrhein-westfälische Innenministerium mit.

Um die Arbeit der Kampfmittelräumer ging es am Sonntagabend auch im ARD-"Tatort" aus Köln. Die Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) hatten den Tod eines Sprengmeisters aufzuklären - er war bei der Explosion einer Fliegerbombe ums Leben gekommen.

Im echten Leben sind tödliche Zwischenfälle bei der Kampfmittelräumung und -beseitigung eher selten. 2010 war bei einer Routine-Entschärfung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...