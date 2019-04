Vor 40 Jahren hat klein angefangen, was inzwischen ganz groß geworden ist - und zum führenden Hersteller innovativer Kontroll-, Inspektions-, Ausleit- und Etikettiersysteme bei der Abfüllung und Verpackung entwickelt hat: Am 1. April 1979 wurde Heuft Systemtechnik gegründet.Mit gerade einmal zwölf Vertrauten startete Bernhard Heuft damals den Betrieb in Burgbrohl in der Vulkaneifel. Im Laufe der letzten 40 Jahre hat sich die Zahl der Mitarbeiter auf weltweit 1.200 verhundertfacht. Das erste Patent erhielt Heuft für eine Erfindung des Fimengründers, die auch heute noch den State of the art bei ...

