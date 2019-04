Zürich (awp) - Das Management der Beteiligungsgesellschaft Nebag gibt den inneren Wert per Ende März mit 10,27 Franken pro Papier an. Somit ergebe sich zum Jahresende 2018 eine Performance von 3,14 Prozent, teilte das Unternehmen am Montag mit. Am vergangenen Freitag schloss die Aktie bei 10,40 Franken. rw/ra ...

