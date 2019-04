Evotec ist nun eine Societas Europaea. Die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft wurde mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg wirksam. Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung unter der Handelsregisternummer HRB 156381 als Evotec SE firmieren. Der Hauptsitz bleibt in Hamburg. Die neue Rechtsform hat keinerlei Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft des Unternehmens. CEO Werner Lanthaler:"Diese Umwandlung spiegelt die strategische europäische und internationale Ausrichtung des gesamten Evotec-Konzerns mit Standorten in Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie in UK und den USA wider. Wir freuen uns, unsere wachsende und vielfältige Organisation und Unternehmenskultur in diesem internationalen Umfeld ...

