Was die Nutzer von Batterien verlangen, ist nicht viel: Sie sollen Energie liefern, wann immer und so lange sie gebraucht wird, sie lassen sich schnell aufladen und sollen nicht in Flammen aufgehen. Eine Reihe von Bränden erschütterte jedoch 2016 das Vertrauen der Verbaucher in die Lithium-Ionen-Technologie. Mit zunehmendem Interesse an Elektrofahrzeugen sind Forscher auf der Suche nach sicheren Batteriedesigns - ganz vorn dabei ist dabei die Festkörperbatterie, die auf den leicht entzündlichen, flüssigen Elektrolyt verzichtet.

Um wichtige Einschränkungen in aktuellen Batteriedesigns zu überwinden, haben Forscher der Cornell-Universität ein Verfahren entwickelt, bei dem der flüssige Elektrolyt mit Molekülen versetzt wird, die eine Polymerisation initiieren und diesen damit verfestigen. Qing Zhao, Postdoc und Hauptautor der im Journal Nature Energy veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...