Oszillatoren stellen ein Taktsignal in Form einer logikkompatiblen Rechteckschwingung zur Verfügung. In einem kompakten Gehäuse werden sämtliche, für eine Oszillatorschaltung benötigten Komponenten vereint und optimal aufeinander abgestimmt. Im Vergleich zu einer Oszillatorschaltung mit Quarz und diskreten Bauteilen entfällt die aufwendige Abstimmung zur Optimierung der Schaltung. Daher werden Entwicklungszyklen vereinfacht und verkürzt. Nun gibt es, neben den seit Jahren bewährten quarzbasierten Oszillatoren immer mehr MEMS-basierte Alternativen, die um die Gunst der Entwickler werben. Doch welche Vorteile bringt die in diversen Artikeln gehypte Technologie tatsächlich?

Technische Grundlagen

Das Herzstück eines Quarzoszillators bildet der Schwingquarz. Das Grundprinzip ist hier der piezoelektrische Effekt: Wird ein elektrischer Impuls über die aufgedampften Elektroden an das Quarzplättchen (Siliciumdioxid, SiO2) gelegt, verformt sich die Kristallgitterstruktur. Dies wiederum hat eine Ladungsverschiebung zur Folge, die ihrerseits ein elektrisches Signal (Spannung) bewirkt. Verstärkt durch einen Inverter (Rückkopplung) fängt der Quarz unter bestimmten Bedingungen an, auf seiner Resonanzfrequenz zu schwingen. Die Frequenz wird dabei maßgeblich durch Größe, Dicke und Form des Quarzkristallblättchens, auch Blank genannt, sowie den Materialkonstanten bestimmt.

Bei einem MEMS-Oszillator wird anstelle des Schwingquarzes ein MEMS-Resonator aus Polysilizium eingesetzt, das im Gegensatz zu Quarz nicht piezoelektrisch ist. Der Resonator basiert auf einer mechanischen Struktur, die im speziellen Halbleiterprozess auf einem Silizium-Wafer hergestellt wird. Die Seitenwände der MEMS-Resonatorstruktur bilden eine Kapazität gegenüber den äußeren feststehenden Elektroden. Durch ein elektrisches Feld wird die nur 250 µm große Resonatorstruktur zum Schwingen angeregt. MEMS-Oszillatoren arbeiten immer mit einer indirekten Frequenzerzeugung. Dazu verfügt der Oszillator-ASIC über eine programmierbare PLL, die Ausgangsfrequenzen beispielsweise im Bereich von 1 MHz bis 150 MHz bei einer Schrittweite von typischerweise 100 Hz generiert.

Vor- und Nachteile

Eine der herausragenden Stärken von Quarzoszillatoren ist die sehr gute Kurzzeitstabilität (10-9 bis 10-11) sowie ein geringes Phasenrauschen und geringer Jitter. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass bei qualitativ hochwertigen Quarzoszillatoren in Bezug auf Langzeitstabilität, Alterungsverhalten und Zuverlässigkeit nicht mit nennenswerten Abweichungen zu rechnen ist. Sie eignen sich daher unter anderem hervorragend für viele Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Datenübertragung, Audio und Messtechnik.

Doch ist ein Quarzoszillator wirklich immer die perfekte Taktquelle? Tatsächlich hat er konstruktiv einige Nachteile, welche vor allem durch den zur Schwingungserzeugung verwendeten Schwingquarz verursacht werden. Dazu gehört insbesondere eine höhere Empfindlichkeit bei mechanischen Belastungen, wie etwa durch Schock und Vibration aber auch thermischen Einflüssen. Zu hohe Belastungen bewirken eine Veränderung des Quarzgitters und können dadurch zu reversiblen, aber auch oft irreversiblen Frequenzabweichungen führen. Hinzu kommen für einige Quarzprodukte Einschränkungen hinsichtlich ihrer mechanischen Belastbarkeit bei der Montage, aber auch der Reinigung, zum Beispiel im Ultraschallbad.

Ein weiterer Nachteil sind die relativ hohen Produktionskosten, welche mit der Produktion von

