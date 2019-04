Konjunkturdaten aus China helfen dem deutschen Leitindex auf die Sprünge. Die Frankfurter Benchmark hat nun mit zwei wichtigen Widerständen kämpfen.

An den Börsen stehen die Ampeln zum Wochenstart auf Grün. Zur Eröffnung notiert der deutsche Index rund ein Prozent im Plus bei 11.645 Punkten. Am Freitag hatte er, beflügelt von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA, 0,9 Prozent höher bei 11.526 Punkten geschlossen.

Rückenwind erhalten die Börsen aus China. Dort schaffte die Industrie im März erstmals seit vier Monaten wieder Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex stieg anders als von Experten erwartet auf 50,8 Punkte und damit den höchsten Stand seit acht Monaten. "Wenn sich China stabilisiert, ist das auch ein Funken Hoffnung für die Weltwirtschaft", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

"Nach einer Flut von enttäuschenden Daten und steigender Nervosität auf dem Börsenparkett können die Märkte solche Nachrichten gut brauchen", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader. Auf Gesamtsicht des ersten Vierteljahrs hatte der Dax gut neun Prozent gewonnen, zeitweise wegen der Unsicherheiten um den Brexit und den Handelsstreit zwischen China und den USA aber auch kräftig Federn lassen müssen.

Die ermutigenden Konjunktursignale aus China halfen vor allem den Autobauern, die zu den Dax-Favoriten gehörten. Aktien von Volkswagen, Daimler, BMW gewannen je rund zwei Prozent.

Am Devisenmarkt rutscht die türkische Lira nach den Ergebnissen der türkischen Kommunalwahlen ab. Gegenüber dem Dollar verliert die türkische Währung rund zwei Prozent, im Vergleich zum Euro rund ein Prozent.

Blick auf die Einzelwerte

