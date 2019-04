Im April wird in Italien zum ersten Mal das neue Bürgergeld ausgezahlt. Nun blicken Grundeinkommen-Fans aus der ganzen Welt nach Italien auf der Suche nach Vorbildern. Nichts könnte falscher sein.

Für Rata Catalin Jenica war es knapp: Hätte die italienische Regierung sich nicht nach langen Diskussionen geeinigt, ein Bürgergeld einzuführen, er hätte nicht gewusst, wovon er demnächst seine Einkäufe bezahlen soll. Jenica kam vor 19 Jahren aus Rumänien nach Italien, wo er Jahr für Jahr auf dem Bau malochte, bis Ende 2017 seine Lunge nicht mehr mitmachte. Nun steht er in einer kleinen Amtsstube in Rom und wartet, bis er an die Reihe kommt, um sich hinter einen der kleinen Schreibtische zu klemmen und sein Leben zu offenbaren. Jenica will Bürgergeld beantragen.

Das "Reddito di Cittadinanza" ist das Prestigeprojekt der kleineren Regierungspartei Cinque Stelle. Seit dem 6. März können die Italiener es beantragen, schon diesen Monat soll es zum ersten Mal ausgezahlt werden. Singles bekommen dann 780 Euro im Monat vom Staat, Familien mit zwei Kindern 1180 Euro.

Für arme Italiener wie Jenica ändert das vieles. Die aktuelle Sozialhilfe beläuft sich im Schnitt auf wenig mehr als 100 Euro pro Person und wird nur an Familien gezahlt - und selbst diese Minimalleistung gibt es erst seit vorigem Jahr.

Dennoch ist das, was gerade in Italien passiert, nicht die Revolution, die der Rest Europas darin sieht. Der Name Bürgergeld verspricht, dass alle etwas davon haben, ein bedingungsloses Grundeinkommen mit leicht anderem Etikett. Der stellvertretende Premier und Arbeitsminister Luigi di Maio und seine Partei Cinque Stelle wissen um die Magie dieses Begriffes. Doch was sich dahinter verbirgt, hat nichts mit einem Grundeinkommen zu tun. Und es taugt nicht zum Vorbild für andere Länder, ganz im Gegenteil.Was die Maio in Wirklichkeit gerade einführt, ist eine Art italienisches Hartz IV. Wer es bekommen will, muss eine Lebensverhältnisse komplett offenlegen. Und er muss Arbeitsangebote annehmen, sonst werden Leistungen gekürzt.

Alberto Peruzzi ist dafür zuständig, alle Kriterien abzufragen und das Ergebnis in seinen Computer zu überführen. Er sitzt in der kleinen Romer Amtsstube auf der anderen Seite des Schreibtischs. Sein Tag ist durchgetaktet, alle halbe Stunde sitzt ihm ein neuer Antragsteller gegenüber, der ihm die Details seines Lebens preisgibt: Frau, Kinder, Haus, Auto, Schulden? Je komplizierter die Situation, desto länger dauern die Gespräche.

Fragen hat Peruzzi auch früher schon gestellt, ...

