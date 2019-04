DAX - Furioser Quartalsstart

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX startet beflügelt von guten Vorgaben aus Asien furios in das zweite Quartal. Die gute Stimmung in Asien kam primär durch überraschend gute Makrodaten aus China zustande. Das deutsche Börsenbarometer startet daraufhin mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und klettert am frühen Vormittag bis auf 11.680 Punkte.

Mit der Rally zum Handelsstart ins neue Quartal ist der Chartwiderstand im Bereich 11.550/11.600 Punkte Geschichte. So lange dieser Bereich nun nicht wieder unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter nordwärts Richtung 11.800 Punkte.

Da sich der Index unterhalb von 11.700 Punkten bereits schon auf halber Wegstrecke zwischen Unterstützung und nächstem Widerstand (11.800) befindet, lohnt ein Longeinstieg unter Chance-Risiko Aspekten hier nicht mehr unbedingt. Zudem kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden, ob die Wall Street am Nachmittag diese Eröffnungseuphorie nachvollziehen wird, gut möglich, dass die heutige Rally ziemlich zügig wieder korrigiert werden wird. Kurzum - weder die Long- noch die Shortseite scheinen auf aktuellem Niveau attraktiv, die Seitenlinie ist daher keine verkehrte Option.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2019 - 01.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 01.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C22 24,07 9.292 4,86 31.05.2019 DAX Index HX711G 13,52 10.350 8,69 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.04.2019; 10:09 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 9,36 12.600 12,43 28.06.2019 DAX Index HX7150 15,62 13.225 7,47 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.04.2019; 10:09 Uhr

