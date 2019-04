Die Ölpreise profitieren von der aufgehellten Stimmung in der chinesischen Industrie. Doch die Konjunkturdaten sind nicht der einzige Grund für den Preisanstieg.

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,14 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...