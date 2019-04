Heute ist der 1. Handelstag im April und im Q2 damit. Der ATX schloss den März bei 3034 Punkten, das war ein Mini-Minus von 0,23 Prozent vs. Ende Februar. Year-to-Date liegen wir aber bei 10,5 Prozent Plus. Insgeamt war an den Leitbörsen das beste Quartal seit vier Jahren (aber wir wissen ja, was im Schlussquartal 2018 passiert ist). Und das Plus wird, wie es scheint, heute deutlich ausgebaut. Der Vormittag war vielversprechend. Das Jahreshoch (stammt vom 21. März) liegt bei ATX 3080, aktuell sind wir bei 3075 ... voestalpine 3.84% Marinomed Biotech -0.65% AT&S 3.58% Österreichische Post -0.61% FACC 3.28% Warimpex -0.47% Die Nr.1 im März war übrigens S Immo mit +9,5%, was auch am Heftrücken des Börse Social Magazine verewigt ist ....

