2015 kaufte die Deutsche Börse die Devisenplattform 360T. Obwohl es zu Beginn Probleme gab, wird die Übernahme inzwischen als positiv eingestuft.

Begonnen hat alles auf einer Bierkiste. Dort stand nach der Gründung im Jahr 2000 der Server der Devisenhandelsplattform 360T. Die Firmenzentrale lag damals über einem griechischen Restaurant an einer Frankfurter Ausfallstraße - und die Zukunftsaussichten waren mies.

Die Internetblase war gerade geplatzt, und das Geld für Start-ups war knapp. Mehrmals stand das Unternehmen vor dem Aus. Doch Firmengründer Carlo Kölzer und seine Kollegen beißen sich durch. Und das zahlt sich aus. 2015 kauft die Deutsche Börse das Unternehmen und legt dafür 725 Millionen Euro auf den Tisch.

Nach dem Deal wird 360T als Vorbild für deutsche Fintechs gefeiert. Doch die Integration in den neuen Mutterkonzern ist für die Firma eine Herausforderung. "Wir haben total unterschätzt, wie viele Ressourcen es bindet, sich in eine so große Organisation einzufinden", sagt Kölzer heute. "Wenn man viel Zeit in Management- und Koordinationsmeetings verbringt, kann man sich weniger um das operative Geschäft und neue Produkte kümmern."

Das schlägt sich auch in den Wachstumsraten von 360T nieder. 2016 steigt der Umsatz nur um zwei Prozent, 2017 dann um vier Prozent.

Von den zweistelligen Wachstumsraten, die die Deutsche Börse nach dem Kauf in Aussicht gestellt hat, ist 360T weit entfernt. Mitverantwortlich dafür ...

