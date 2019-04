Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Das Dreiecksszenario im Dow Jones Industrial Average scheint sich als nicht so schlecht gewählte charttechnische Lösung zu entpuppen. Der Index zog in den vergangenen Handelstagen ausgehend von der unteren Begrenzung des Dreiecks deutlich an und nähert sich heute mit großen Schritten der oberen Trendlinie.

Vorbörslich notiert der Dow Jones Industrial Average bereits darüber. Damit rückt die Kurszone zwischen 26.110 und 26.155 Punkten bestehend aus den letzten markanten Zwischenhochs im Tageschart wieder in den Fokus. Erst wenn der Index auch diesen Kursbereich zur Oberseite verlässt, wäre der Weg auf 26.277 Punkte frei. Oberhalb dieser Marke dürfte der Index wiederum 26.600 Punkte ansteuern.

Reicht die Kraft der Bullen dagegen nicht aus, die Hürde bei 26.155 Punkten zu überwinden, dürfte der zu erwartende starke Start in die neue Handelswoche zunächst auskonsolidiert werden. Dabei dient der Bereich um 26.000 Punkte als wichtiger Support. Oberhalb von 25.372 Punkten ist der kurzfristige Aufwärtstrend im Index voll intakt.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2019 - 29.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 29.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Der Beitrag Dow Jones - Das passt soweit erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).