Der Mercedes-Standort bekommt ein volumenstarkes Modell hinzu. Künftig will Daimler Nachfrageschwankungen zwischen seinen Werken besser ausgleichen.

Der Autobauer Daimler lässt in seinem Mercedes-Werk in Sindelfingen künftig auch das SUV-Modell GLC bauen. Der Standort, an dem S- und E-Klasse gefertigt werden, bekomme damit ein volumenstarkes Modell hinzu, das dabei helfe, das Werk dauerhaft auszulasten, sagte Werksleiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...