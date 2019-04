Am vergangenen Mittwoch gab Aurelius seine endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 bekannt. Zugleich wies die Beteiligungsgesellschaft darauf hin, dass zur vorgeschlagenen Basisdividende von 1,50 Euro bei erfolgreichen Unternehmensverkäufen eine sogenannte Partizipationsdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden wird. Sprich: Sollten bis zum Tag der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli weitere Beteiligungsverkäufe realisiert werden, wird die Dividende ausgestockt. Keine Woche später ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...