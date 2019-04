Tagesausblick für 2.4.: DAX legt deutlich zu. Biotech- und Maschinenbau gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten stark ins zwei Quartal. Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie gute Konjunkturdaten aus China stützten die Börsenkurse. Der DAX schielte kurze Zeit sogar über die Marke von 11.700 Punkte. Zum Handelsschluss lag er mit 11.680 Punkten nur knapp darunter. Der EuroStoxx50 profitierte ebenfalls von der guten Stimmung unter den Anlegern und verbesserte sich im Tagesverlauf um rund ein Prozent auf 3.385 Punkte.

Am Anleihemarkt distanzierten sich die Renditen von den Tiefstständen von vergangener Woche. Die Rendite für langfristige deutsche Papiere ist jedoch weiterhin noch negativ. Der Ölmarkt bekam durch die guten Wirtschaftsdaten Unterstützung. Dem Kurs für ein Barrel WTI gelang damit der Ausbruch aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend. Heute startete das Börsenspiel von HypoVereinsbank onemarkets. Das Spiel ist zeitlich unbegrenzt und jeden Monat warten tolle Premium-Angebote auf Sie. Weitere Informationen finden sie unter: onemarkets.de/boersenspiel

Unternehmen im Fokus

Zum Auftakt in die neue Woche standen im DAX die Aktien von Continental, Infineon und ThyssenKrupp im Rampenlicht. Der Industriekonzern profitierte dabei von einem Großauftrag aus Brasilien. Infineon zeigte nach dem sell-off nach der Gewinnwarnung heute eine Gegenbewegung. In der zweiten Reihe fielen Hella, Siltronic und Xing auf. Hella wurde von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Siltronic bekam von der Technik beflügelt und hat die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie sowie den Widerstand bei EUR 92 überwunden. Xing nähert sich dem Allzeithoch. Auffällig waren zudem Biotechnologieaktien wie Galapagos, Grifols und Morphosys. Sie schoben heute den European Biotech Index kräftig an. Der Solactive Deutscher Maschinenbau Index erreichte begünstig durch die Kursgewinne von Dürr, Kion und Pfeiffer Vacuum den höchsten Stand des Jahres.

Morgen geben der deutsche und der amerikanische Automobilverband Zahlen zum Pkw-Autoabsatz bekannt. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler und VW in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

Europa - Arbeitsmarkt, Februar

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.780/11.950 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.450/11.500/11.600 Punkte

Der DAX bestätigte den Ausbruch über 11.600 Punkte und kratzte an der 11.700 Punktemarke. Die nächste Widerstandsmarke liegt bei 11.780 Punkten. Unterstützung findet das Aktienbarometer zwischen 11.550 und 11.600 Punkten.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.02.2019 - 01.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.04.2014 - 01.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX3WKE 473,66 9.400 50.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 511,56 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.04.2019; 18:08 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 2.4.: DAX legt deutlich zu. Biotech- und Maschinenbau gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).