Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 03/2019 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 4/2018 bis 3/2019 der prime market-Werte. Sie hat 7/12 Bedeutung für die nächste reguläre Überprüfung im September 2019. Und so sieht es aus: Die 20 ATX Werte haben sich bestätigt. Die 20 Stärksten nach Handelsvolumen sind auch unter den Top25 nach Market Cap. Die Nummer 25, FACC, hat viel Luft zu Porr und Palfinger. Nicht in der Liste ist natürlich RHI Magnesita, weil standard market, das schaue ich mir morgen aber in der Theorie auf Basis der WBI-Daten für den gabb an.

Den vollständigen Artikel lesen ...