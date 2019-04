Auf dem havarierten Schiff der Reederei Grimaldi waren auch 2200 Autos. Dubiose Pkw-Exporte nach Afrika beschäftigen jetzt die Polizei.

Es regnet in Strömen, und Armstrong Dah watet durch dicke Pfützen auf dem Kfz-Abstellplatz in Berlin-Marzahn. Gut zwei Dutzend alte Autos - von Toyota über Mitsubishi bis Volkswagen - stehen dicht nebeneinander auf dem schlammigem Untergrund. Daneben sind alte Kühlschränke aufeinander getürmt. Das Regenwasser tropft von ihnen herab.

Der 41 Jahre alte Autoexporteur Dah und seine Handvoll Mitarbeiter tun das, was sie oft an Samstagnachmittagen tun. In den umstehenden Containern umwickeln sie Fernseher und alte Hi-Fi-Anlagen dick mit Plastikfolien und Klebeband. Zusammen mit den Kühlschränken verladen sie die Fracht in die Kofferräume und auf die Sitze der Autos. Dann schraubt Dah die Rückspiegel ab, zieht die Radkappen herunter und steckt auch sie ins Wageninnere. Als letzten Schritt versiegelt Dah die Autotüren mit Bauschaum. Das soll vor Dieben schützen. Vollgepackt und versiegelt sind die Gebrauchtwagen und ihre Fracht dann bereit für ihre große Reise: von Berlin-Marzahn nach Afrika.

Giftige Fracht

Spätestens seit der Havarie des Frachtschiffs Grande America vor der Küste Frankreichs Anfang März ist das Geschäft der Autoexporteure in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Geladen hatte der Frachter der italienischen Reederei Grimaldi 2200 Tonnen Schweröl, 365 Container - davon 45 mit "Gefahrgut" wie Salz- und Schwefelsäure - und mehr als 2200 Fahrzeuge, ...

