Die ProSiebenSat.1-Aktie konnte zum Auftakt der neuen Woche einige Cent zulegen, am Handelsplatz Xetra betrugen die Kursgewinne allerdings nur 0,04 Euro bzw. 0,31 Prozent. Das ist natürlich noch viel zu wenig, um von einer Trendwende sprechen zu können. So bleibt die Aktie weiterhin in einer stark bärischen Verfassung. Das Papier befindet sich seit Mai 2017 in einem Abwärtstrend, der mittlerweile zu Kursverlusten von knapp 70 Prozent geführt hat. Allein in diesem Jahr ging es bereits um gut 18 ... (Alexander Hirschler)

