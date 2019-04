Von Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich ist im UN-Sicherheitsrat nichts zu spüren. Zwei Monate lang leiten sie das Gremium gemeinsam.

Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren hat Deutschland für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat.Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) leitete am Montagnachmittag (Ortszeit) in New York erstmals eine Sitzung des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen, das für Krisenbewältigung und Friedenssicherung gegründet wurde. Thema war der Schutz humanitärer Helfer in Konflikten.

Zu den Teilnehmern gehörte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian, von dem Maas die Präsidentschaft übernahm. Deutschland und Frankreich haben vereinbart, ihre beiden aufeinanderfolgenden Leitungsfunktionen als "Doppelvorsitz" zu verstehen.

Maas nannte das Gremium das "Herzstück" der Vereinten Nationen und betonte die Verantwortung, die nun auf Deutschland zukomme. "Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seine Rolle übernehmen kann, wenn es um Frieden und Sicherheit in der Welt geht", sagte er.

Deutschland gehört dem wichtigsten UN-Gremium seit Anfang des Jahres für zwei Jahre an und ist eines von zehn wechselnden ...

