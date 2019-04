Auch beim zweiten Anlauf hat sich in Londons Parlament keine Mehrheit für einen alternativen Brexit-Plan ergeben. Nun scheint eine Lösung aber zum Greifen nahe - jedoch nur, wenn die Gemäßigten die Hardliner überstimmen.

Als wäre die Lage im britischen Politikbetrieb nicht schon chaotisch genug, passierte am Montag auch noch das: Ein Dutzend Aktivisten der Aktionsgruppe "Extinction Rebellion" ließen auf den Besucherrängen im Unterhaus die Hüllen fallen und klebten, nur in Unterhosen bekleidet, ihre Hände an der Scheibe fest, die den Zuschauerbereich vom Plenarsaal trennt. Die Gruppe versucht seit einiger Zeit, mit Aktionen wie dieser Aufmerksamkeit zu schaffen für die Bedrohung, die vom Klimawandel ausgeht.

Die Politiker nahmen den Vorfall landestypisch humorvoll und gelassen hin. Der Speaker des Unterhauses, John Bercow, wies die Abgeordneten an, ihre Debatte fortzusetzen. Der konservative Abgeordnete Nick Boles erklärte salopp, es sei durchweg britisch, "sinnlose Nacktheit zu ignorieren", und machte weiter mit seiner Rede. Und so debattierten und stritten die Abgeordneten auch dann, als die Saalordner die Demonstranten von der Scheibe lösten und aus dem Saal führten.

Im Unterhauses ging es, nun schon zum zweiten Mal, um mögliche Alternativen zum Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May. Ihren Brexit-Deal haben die Abgeordneten drei Mal mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Vergangene Woche übernahm das Parlament in einem außerordentlichen Vorstoß für zunächst einen Tag die Kontrolle über die Tagesordnung. Bei Testabstimmungen setzte sich am vergangenen Mittwoch zwar zunächst keine der acht vorgeschlagenen Brexit-Varianten durch. Der Vorschlag, das Land in einer Zollunion mit der EU zu belassen, unterlag aber mit gerade einmal sechs Stimmen. Die Brexit-Hardliner unterlagen mit ihrem Vorschlag für einen "No Deal"-Brexit, bei dem das Land die EU ohne ein Abkommen verlassen würde, haushoch. Das machte ein weiteres Mal deutlich, dass die Hardliner auch heute nur eine Randgruppe sind.

Als die Abgeordneten am Montagabend zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...