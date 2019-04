Das nach zwei Abstürzen verhängte Flugverbot für Verkehrsflugzeuge vom Typ Boeing 737 Max wird noch über Wochen andauern. Bei der US-Luftfahrtbehörde FAA heißt es, US-Flugzeugbauer Boeing benötige mehr Zeit.

Das von Boeing angekündigte Software-Update für die Maschinen des Typs 737 MAX wird noch etwas auf sich warten lassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer will das Paket "in den kommenden Wochen" vorstellen, nachdem er es zunächst bis zur vergangenen Woche angekündigt hatte. Damit bestätigte Boeing eine Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA, wonach die Überarbeitung später komme als zuvor in Aussicht gestellt, weil der Konzern mehr Zeit brauche. "Wir arbeiten daran zu zeigen, dass wir alle Anforderungen für eine Zulassung genau bestimmt und angemessen erfüllt haben und werden alles bei der FAA zur Prüfung einreichen, sobald es in den kommenden Wochen abgeschlossen ist", teilte das Unternehmen mit. Man wolle sicherstellen, "dass wir uns die Zeit nehmen, es richtig zu machen."

Der Boeing hatte das dringend erwartete Software-Update bereits am vergangenen Mittwoch vorgestellt. Der Konzern präsentierte das überarbeitete Programm und weitere zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für den Flugzeugtyp 737 Max vor mehr als 200 Piloten, Technikern und Regulierern ...

