Der Dax dürfte zum Start eine neue Marke ins Visier nehmen. Im Fokus des heutigen Handels stehen Konjunkturdaten und das Brexit-Geschehen. Was die Märkte bewegen wird.

Zum Wochenbeginn zeigt sich der Dax freundlich. Am Montag schloss das Börsenbarometer 1,4 Prozent im Plus bei 11.675 Punkten - dank der chinesischen Konjunktur. Die dortige Industrie ist im März zum ersten Mal nach vier Monaten wieder gewachsen - ein beruhigendes Signal für die Börsianer angesichts steigender Sorgen um die weltweite Konjunktur.

Die freundliche Tendenz der vergangenen Handelstage dürfte sich auch zumindest zum Handelsstart fortsetzen. Vorbörslichen Indikatoren wird der Dax die psychologisch wichtige Marke von 11.700 Punkte ins Visier nehmen. Gegen 6.15 Uhr zeigen die Indikatoren einen Start bei 11.695 Punkten an.

Auch an diesem Tag wird die Lage der Weltwirtschaft Thema an den Börsen sein. IWF-Chefin Christine Lagarde und US-Notenbanker Robert Kaplan werden jeweils ihre Sicht auf die Konjunktur schildern. Die wichtigsten Termine des Tages im Überblick.

1 - Vorgaben aus den USA

In der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China sind Anleger zum Wochenauftakt in US-Aktien eingestiegen. Außerdem hellten überraschend starke chinesische Konjunkturdaten die Stimmung an der Wall Street auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um rund ein Prozent auf 26.187 Punkte. Der breiter gefasste S&P ...

