Tagesgewinner war am Montag Varta AG mit 7,39% auf 40,85 (283% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,05%) vor Hella Hueck & Co mit 7,30% auf 42,06 (206% Vol.; 1W 6,91%) und PostNL mit 5,97% auf 2,42 (189% Vol.; 1W 9,23%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -7,46% auf 0,12 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,83%), Sanochemia mit -6,74% auf 1,80 (177% Vol.; 1W 0,00%), Pantaflix mit -6,27% auf 2,54 (122% Vol.; 1W -8,63%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (40650,32 Mio.), Rio Tinto (40185,24) und BP Plc (31194,71). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei SLM Solutions (439%), Hochtief (402%) und Vossloh (385%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist paragon mit 82,88%, die ...

