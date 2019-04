Von einem "Leistungsschub für digitale Pioniere" war in einer Meldung der Deutschen Telekom zu Wochenbeginn die Rede. Um was es da geht, ist potenziell durchaus interessant. Konkret: T-Systems (bekanntlich eine Tochter der Deutschen Telekom) bietet demnach "als erstes Unternehmen SAP-Lösungen auf allen Cloud-Umgebungen" (und zwar "private, öffentliche und hybride") an. Dies wurde mitgeteilt im Rahmen einer Veröffentlichung zu der diese Woche anstehenden HANNOVER MESSE. Eine weitere Neuigkeit: ... (Peter Niedermeyer)

