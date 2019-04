Wir verzweifeln an lahmem Internet und analoger Verwaltung. Doch im Vergleich zum Brexit-Chaos sind das wahre Mini-Probleme. Alles in allem wurden und werden wir gut regiert.

Ist in der deutschen Politik alles tipptopp? Nein, natürlich nicht!

Sonst wäre das Handynetz nicht so schlecht, wie es in weiten Teilen des Landes noch immer ist.

Sonst gäbe es so etwas Ähnliches wie eine digitale Verwaltung.

Sonst wären die Straßen in einem besseren Zustand.Sonst hätten wir eine Bundesbildungsministerin, die auch jemand außerhalb ihres Büros erkennt.Sonst würde die Regierung bei einem so wichtigen Thema wie dem Klimaschutz nicht versagen.Und so weiter.Trotz all dieser unbestreitbaren Probleme ist Deutschland aber nicht so heruntergewirtschaftet, ist die Lage nicht so hoffnungslos, ist die Zukunft nicht so düster, wie es gern unterstellt wird.Schließlich geht es der Bundesrepublik so gut wie noch nie. Das ist zwar kein Versprechen für morgen. Aber immerhin eine realistische Beschreibung von heute, aus der sich schließen lässt: So mies, wie viele glauben, kann es bislang nicht gelaufen sein.

Die gute wirtschaftliche Lage hat auch mit innovativen Unternehmern und fleißigen Arbeitnehmern zu tun, aber eben auch mit soliden politischen Rahmenbedingungen. Seit ihrer Gründung vor 70 Jahren wurde die Bundesrepublik alles in allem gut regiert.

Kanzler, Minister und andere politisch Verantwortliche haben zumeist ein beachtliches Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt. Bei den entscheidenden Fragen stand im Zweifel das Motto "Erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...