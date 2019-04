Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag in kurzer Zweit stark gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Kurs im Verlauf einer Stunde um mehr als 20 Prozent. Zeitweise erreichte der Preis für einen Bitcoin 5080 US-Dollar. Er war damit so wertvoll wie seit vergangenen November nicht mehr. In den vergangenen Handelswochen hatte sich der Bitcoin nur vergleichsweise wenig bewegt. Über die Gründe für den plötzlichen starken Anstieg war am Markt zunächst nichts bekannt. Auch andere Digitalwährungen wie Ether oder Ripple legten stark zu./jkr/mis

