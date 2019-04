Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger +0,37% auf 19, davor 6 Tage im Minus (-6,47% Verlust von 20,24 auf 18,93), Consus Real Estate +0,31% auf 6,4, davor 6 Tage im Minus (-8,86% Verlust von 7 auf 6,38), Telecom Italia -1,7% auf 0,545, davor 5 Tage im Plus (5,32% Zuwachs von 0,53 auf 0,55), Merck KGaA -0,89% auf 100,75, davor 5 Tage im Plus (3,01% Zuwachs von 98,68 auf 101,65), Bitcoin -0,06% auf 4112,13, davor 5 Tage im Plus (4,37% Zuwachs von 3942,22 auf 4114,54), Flughafen Wien -2,07% auf 37,8, davor 5 Tage im Plus (4,18% Zuwachs von 37,05 auf 38,6), Johnson & Johnson -0,58% auf 138,98, davor 4 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 136,61 auf 139,79), Deutsche Boerse -0,09% auf 114,2, davor 4 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 111,2 auf 114,3), CytoTools -4,28% auf 8,94, davor 4 ...

