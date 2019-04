Das Radarsystem eines Fahrzeugs sendet ein kontinuierliches Hochfrequenzsignal aus und misst dann die Ausbreitungsverzögerung und Dopplerfrequenzverschiebung des reflektierten Signals. Anhand dieser Daten lassen sich die Entfernungen anderer Objekte (wie zum Beispiel andere Fahrzeuge) sowie die entsprechenden Radialgeschwindigkeiten berechnen. Aktuelle Radarsensoren mit Gruppenantennen können auch den Azimut (Winkel in der horizontalen Ebene) zwischen der Fahrtrichtung eines Fahrzeugs und einem erfassten Objekt sowie die Elevation (Winkel in der vertikalen Ebene) zwischen einem Fahrzeug und anderen Objekten messen.

Es ist wichtig, dass Automotive-Radarsensoren genau und zuverlässig arbeiten, da die Steuersysteme eines Fahrzeugs die von ihnen gelieferten Daten verwenden, um die Umgebung zu analysieren und zu entscheiden, ob und wie in die Fahrt einzugreifen ist. Schlechte Daten führen zu schlechten Entscheidungen. Wenn beispielsweise ein Radarsensor den Winkel zwischen zwei Fahrzeugen, die 100 m voneinander entfernt sind, um nur ein Grad falsch einschätzt, kann sich eine Abweichung von 1,5 m - also in etwa einer Fahrzeugbreite - ergeben, und das entfernte Fahrzeug wird möglicherweise der falschen Fahrspur zugeordnet. Diese Abweichung kann den Unterschied zwischen einer sicheren Passage der beiden Fahrzeuge auf ihrer jeweiligen Fahrspur und einem potenziell desaströsen Frontalaufprall ausmachen.

Mehr über Messtechnik und Testlösungen für die Mobilität von morgen erklärt Jürgen Meyer, Vice President Market Automotive bei Rohde und Schwarz, im Interview mit Alfred Vollmer, Chefredaktuer von AUTOMOBIL-ELEKTRONIK.

Design vs. Funktion

Radarsensoren sind in der Regel hinter Design-Emblemen eines Fahrzeugs oder hinter den Stoßfängern verborgen. Die Motivation hierfür ist ästhetischer Natur. Unter dem Gesichtspunkt der Funktion ergeben sich jedoch Nachteile, da die Radarsignale Materialien durchlaufen müssen, die eine dämpfende Wirkung haben. Solche Radome (Abdeckungen der Radarsensoren), bilden einen Teil des Hochfrequenz-Systems (HF-Systems) des Sensors und beeinflussen das ausgesendete Signal. Darunter können die Erkennungsleistung und Genauigkeit leiden.

Nach dem Wellen-Ausbreitungsgesetz wirkt sich der Abstand in vierter Potenz verringernd auf die Leistung des von einem Radarsensor empfangenen reflektierten Signals aus. Wenn beispielsweise ein 77-GHz-Radar mit einer Ausgangsleistung von 3 W und einem Antennengewinn von 25 dBi ein Zielobjekt mit einem Rückstreuquerschnitt von 10 m² bei einem kleinsten erkennbaren Signal ...

