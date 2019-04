Der Euro erreichte den tiefsten Stand seit vier Wochen und sank auf einen Wert von 1,1196 Dollar. Der Dollar setzt den Euro unter Druck.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken und hat damit an die Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung zeitweise unter die Marke von 1,12 US-Dollar und erreichte bei 1,1196 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Zuletzt wurde der Euro wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...