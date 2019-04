Rotkreuz (ots) -



Mobility steigerte ihren Umsatz letztes Jahr um 2,7% auf CHF 78,3

Millionen - trotz zunehmender Angebotsvielfalt im Schweizer

Sharing-Markt. Knapp 200'000 Kunden setzen heute auf die

Dienstleistungen des Sharing-Unternehmens, das mit immer neuen

Innovationen aufwartet.



Mobilitys Wachstumskurve zeigt klar nach oben: Die Genossenschaft

ist mit 3'090 Fahrzeugen in der ganzen Schweiz präsent (+160 ggü.

Vorjahr), darunter mit 200 Elektro-Scootern in der Stadt Zürich.

Genutzt werden diese Fahrzeuge von 197'800 Kunden (+20'700). Dieser

Sprung erklärt sich einerseits durch viele Neukunden, andererseits

durch Abo-Kunden, die nach ihrer Mitgliedschaft das Gelegenheits-Abo

Click & Drive nutzen können. Unter dem Strich erhöhte sich der Umsatz

des Sharing-Unternehmens um 2,7% auf CHF 78,3 Millionen. Roland

Lötscher, seit Anfang Jahr Geschäftsführer der Mobility

Genossenschaft, ist damit sehr zufrieden: "Immer mehr Anbieter

drängen mit neuen Angebotsmodellen auf den Sharing-Markt, vor allem

in den grossen Städten. Die hohe Kundenzufriedenheit bei Mobility

zeigt jedoch, dass wir mit unserem Produktportfolio und unseren hohen

Qualitätsstandards sehr gut positioniert sind und weiter wachsen

können."



Hohe Investitionen in Dienstleistungspalette



Das erklärte Ziel von Mobility ist es, Nutzern verschiedenste

Mobilitätsmöglichkeiten aus einer Hand zu bieten. Entsprechend

befindet sich das Unternehmen in einer mehrjährigen

Investitionsphase, in der es neue Mobilitätsmodelle aufbaut,

digitalisiert und zusammenführt. So wurden im Berichtsjahr nicht nur

stationsgebundene und -ungebundene Modelle weiterentwickelt

(Mobility-Return, Mobility-One-Way, Catch a Car), sondern auch

Mobility-Scooter und Mobility-Carpool lanciert. Dadurch fielen

diverse Mehraufwände an: Es resultierte ein Gewinn von CHF 781'000

(Vorjahr: CHF 2,04 Mio.). Roland Lötscher führt aus: "Als

Genossenschaft denken wir langfristig und stehen nicht unter dem

Druck, kurzfristig und gewinnmaximierend handeln zu müssen. Das

erlaubt uns, die Mobilität der Zukunft gezielt aufzubauen."



