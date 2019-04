Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009) profitiert im ersten Quartal 2019 vom anhaltend starken Wachstum ihrer Beteiligungsgesellschaften.

Die GEG German Estate Group (GEG), an der die TTL über die TTL Real Estate GmbH wesentlich beteiligt ist, hat mit dem Erwerb des Berliner Pressehauses ihr für das erste Quartal 2019 geplante Ankaufsvolumen deutlich übertroffen. Das Objekt am Alexanderplatz mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 365 Mio. Euro umfasst das historische Pressehochhaus und einen geplanten Neubau. Zusammen mit dem Erwerb zweier Objekte in Düsseldorf ...

