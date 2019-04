Neuzugang im Beirat: Ronald Sauser wird Senior Advisor von GCA Altium in Zürich DGAP-News: GCA Altium / Schlagwort(e): Personalie Neuzugang im Beirat: Ronald Sauser wird Senior Advisor von GCA Altium in Zürich 02.04.2019 / 11:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Neuzugang im Beirat: Ronald Sauser wird Senior Advisor von GCA Altium in Zürich Zürich, 2. April 2019 - GCA Altium, der europäische Geschäftsbereich der globalen Investmentbank GCA, erweitert seinen Beirat im Schweizer Markt am 2. April 2019 um Ronald Sauser als Senior Advisor. Ronald Sauser verfügt über fundierte Erfahrung in der M&A-Beratung und einen umfangreichen Track Record aus 35 Jahren Berufspraxis, in der er mehr als 150 nationale und internationale Transaktionen in zahlreichen Branchen verantwortet hat. In seinen ersten zehn Berufsjahren war Ronald Sauser im Investmentbanking der Credit Suisse in London, New York und Luxemburg tätig, bis er 1990 die Leitung seines Familienunternehmens übernahm. 1997 verkaufte er das Unternehmen, eine der der größten europäischen Vertriebsgesellschaften für die grafische Industrie, und stieg danach erneut in das Feld Investment Banking / M&A ein, zunächst bei EY Schweiz und später als CEO und Chairman von Sal Oppenheim Corporate Finance Schweiz, das 2011 in Leonardo & Co Schweiz umbenannt wurde. Dort leitete Sauser über Jahre die größten Corporate Finance Teams in der Schweiz. Nach dem Verkauf der Leonardo-Gruppe kehrte er mit einem Teil seines Teams zu EY Schweiz zurück und leitete dort bis zuletzt den Bereich M&A. Der aus Solothurn Stammende hat in Zürich und Bern studiert und hält seit 1979 einen MBA. Ronald Sauser ist aktiver Business Angel und Beiratsmitglied bei mehreren mittelständischen Unternehmen. Als Mitgründer der börsenkotierten Goldbach Media Group war er mehr als zwölf Jahre lang Verwaltungsratsmitglied der Firma, die im vergangenen Jahr an die Tamedia Group verkauft wurde - eine Transaktion, bei der GCA Altium beratend tätig war. Alexander Grünwald, Managing Director bei GCA Altium in Zürich und Mitglied des Global Board von GCA, kommentiert: "Roni zählt seit vielen Jahren zu unseren stärksten und professionellsten Wettbewerbern. Wir freuen uns sehr, dass er nun unser Team mit seinem breiten Netzwerk und seiner Erfahrung unterstützen wird." Mit Christian Wipf, Andreas Kirchschläger und Ronald Sauser umfasst der Beirat von GCA Altium in der Schweiz nun drei hochkarätige Experten. Hier finden Sie ein Bild von Ronald Sauser. Über GCA Altium GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale Investmentbank bietet Wachstumsunternehmen und Marktführern strategische M&A- sowie Kapitalmarktberatung. GCA operiert weltweit mit über 400 Experten an 18 Standorten in den USA, Asien und Europa. Aufgebaut von den Leuten, die das Geschäft leiten, ist GCA auf Deals spezialisiert, die Engagement, eine unverstellte Sicht, Kompetenz und einzigartige Netzwerke erfordern. Mehr Informationen: http://www.gcaaltium.com Weitere Informationen: IWK Communication Partner Florian Bergmann +49. 89. 2000 30-30 GCA-Altium@iwk-cp.com www.iwk-cp.com 02.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 794629 02.04.2019 AXC0120 2019-04-02/11:25